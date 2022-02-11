طالبان تستعد لإرسال دبلوماسيين إلى السفارة الأفغانية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الجمعة، قال كابولوف إنهم "يؤكدون على قدوم دبلوماسيين أفغان إلى روسيا، وأن الباقى أمر متروك للأفغان لأنه شأن داخلى أفغانى".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال فى وقت سابق إنهم لا ينفون احتمال قيام أفغانستان بإرسال دبلوماسيين لتعزيز بعثتهم الدبلوماسية فى البلاد.
كما يعتقد محللون سياسيون أن موسكو ستوافق على التماس من قبل طالبان، حيث تخوض روسيا صراعًا مريرًا مع أمريكا بشأن أوكرانيا.
وبحسب الوكالة، تعد هذه هى المرة الأولى التى تطلب فيها طالبان من دولة قبول دبلوماسييها، حيث أنه لم تعترف أى دولة بعد بإمارة أفغانستان.
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