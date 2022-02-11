وزير اقتصاد ألمانيا: الوضع فى أوكرانيا خطير للغاية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الوزير روبرت هابيك، للصحفيين فى وارسو: "يجب بذل كل جهد دبلوماسى لتهدئة هذا الوضع"، مشددًا على أن "روسيا ستواجه عقوبات قاسية إذا فشلت الدبلوماسية".

وتابع الوزير الألمانى: "أقول هذا وأنا مدرك أن كل عقوبة بالطبع لها تكلفتها فى اقتصاد كل طرف".

أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس الخميس، أنهما أخفقتا فى تحقيق أى انفراجة، وذلك بعد يوم من المحادثات مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا بهدف إنهاء الصراع الانفصالى الدائر منذ 8 سنوات فى شرق أوكرانيا، ما يشكل انتكاسة لجهود حل الأزمة.