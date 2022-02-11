الصحة العالمية ترسل شحنة أولى من الإمدادات الطبية إلى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندمير أن شحنة من الإمدادات الطبية هى الأولى منذ يوليو من العام الماضى 2021 ستصل اليوم الجمعة إلى إقليم تيجراى المضطرب فى أثيوبيا، وذلك فى رحلتين.





وأشار المتحدث فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم إلى أن الشحنة تشمل المعدات الطبية الأساسية والمضادات الحيوية وأدوية الملاريا والسكرى ومعدات الحماية الشخصية ومستلزمات سوء التغذية الحاد والصحة الإنجابية.

وأكد ليندمير أن الوقود لتوزيع الإمدادات لا يزال يمثل تحديا رئيسيا هناك ويمثل عنصر قلق بالنسبة للمنظمة، خاصة وأنها اضطرت لنقل الصناديق الباردة التى خزنت لقاحات الحصبة فى أول فبراير الجارى باستخدام الحيوانات وهو الحل غير العملى طويل الأجل إذ لا يمكن للأدوية أن تصل إلى المجتمعات المحتاجة بدون وقود.

وأعرب المتحدث عن الأمل فى أن يتم حل هذه المشكلة ليتم توزيع الإمدادات على المرافق الصحية فى الإقليم بسرعة، ولفت إلى أنه كان قد تم تقليص أو تعليق العمليات الإنسانية فى تيجراى إلى حد كبير بسبب نقص الوقود والنقود والإمدادات.

وفى الوقت الذى أشار المتحدث فيه إلى انتهاء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض الحصبة فى تيجراى بالوصول إلى 595 ألف طفل فى 69 موقعا، حذر المتحدث الأممى من أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات فى تيجراى وأمهرة وعفار لا تزال مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، وقال إنه يوجد حاليا 300 طن مترى من الإمدادات الطبية منها 33.5 طن مترى لمنظمة الصحة قيد الانتظار لتوجيهها إلى المناطق المحتاجة فى الإقليم الإثيوبى.