إصابة 5 من الشرطة الهندية إثر انفجار فى إقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج، وأشارت تقارير إلى أن الانفجار أعقبة إطلاق نار.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.