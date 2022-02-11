تونس: تطعيم 7051 شخصا بلقاح ضد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة - فى بيان اليوم الجمعة - أن إجمالى الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضى 6 ملايين و283 ألفا و440 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و630 ألفا و126 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ومليون و653 ألفا و314 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.
وأضافت أن إجمالى الجرعات المقدمة منذ مارس الماضى بلغ 12 مليونا و847 آلاف و352 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.
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