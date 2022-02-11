28 فبراير.. فرنسا تلغى إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة المغلقة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن ارتداء الكمامات لن يكون إلزاميا فى الأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم والتى تتطلب تقديم ما يفيد بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).





وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم، أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من 28 فبراير الجارى. وأفادت الوزارة فى بيان لها، أن "ارتداء الكمامات فى الداخل سيظل إلزاميا فى وسائل النقل والأماكن المغلقة غير الخاضعة لبطاقة التطعيم، إلا أنه فى الأماكن المغلقة الأخرى الخاضعة لبطاقة التطعيم، لن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا".

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