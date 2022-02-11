نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة المبالغ المتعثرة stc وماذا يحدث في حالة عدم سداد الفاتورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث بالمملكة نحو كيفية معرفة المبالغ المتعثرة stc وطريقة تقسيطها أو إسقاطها لذلك ترغب شركة الاتصالات السعودية في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها، بما في ذلك خدمة الاستعلام عن الديون المستحقة وطرق سداد الأقساط المعتمدة للشركة ، وهناك حالات يتم فيها إسقاط هذه الديون المتراكمة، فما هي المبالغ المستحقة؟ وكيفية التعرف عليها؟ عبر السطور التالية نعرض لكم كافة التفاصيل.

فواتير stc برقم الهوية

فواتير شركة الاتصالات السعودية stc هي وثيقة رسمية تصدرها الشركة لكل مشترك بشكل دوري، توضح هذه الوثيقة التعويض المالي المطلوب مقابل الخدمة المقدمة لمشتركي الشركة.

تهدف هذه الفواتير إلى استلام وعرض وإدارة الفواتير إلكترونيًا من خلال موقع الشركة الإلكتروني برقم تعريف المستفيد الخاص بهم، يتم تخزين هذه الفواتير في حساب العميل الإلكتروني من خلال خدمات الشركة.

يرجى ملاحظة أن فاتورة شركة الاتصالات السعودية تصدر عادةً في الأول، اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من كل شهر ميلادي.

المبالغ المتعثرة stc

المبالغ المتأخرة من stc هي الديون المتراكمة والمطلوبات المالية لعملاء شركة الاتصالات السعودية (STC) والتي تتراكم على العميل في حالة عدم سدادها على الفور، الأمر الذي يدفع شركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص لا يدفع المبالغ المستحقة التي يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع شركة الاتصالات السعودية أو تطبيق MIA STC الخاص بالشركة والذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية.

كيفية معرفة المبالغ المتعثرة stc

يمكن معرفة المبالغ المتعثرة stc من خلال اتباع الخطوات التالية:-

اذهب مباشرة لصفحة stc.

انقر فوق علامة التبويب (خدماتي).

اختر خدمة (الاستعلام عن قيمة الديون).

أدخل رقم بطاقة الهوية في الحقل المخصص لهذا الغرض.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة بعناية فائقة.

اضغط على (عرض الفواتير والديون).

ستكشف هذه الخطوات عن قيمة أي مبالغ مستحقة لديك مع الشركة للالتزام بالسداد على أقساط للاستمرار في استخدام الخدمات.

رقم المديونيات stc

يمكنك أيضًا معرفة حجم ديونك والمبالغ المعدومة لديك لشركة الاتصالات السعودية ؛ من خلال الرقم المخصص للمطالبة 800 حيث يكون الاتصال برقم المطالبة (800) وذلك لمعرفة كافة تفاصيل الفاتورة والمبالغ المستحقة السداد والدفع للشركة، من أجل الاستمرار في استخدام الخدمات المقدمة لعملاء الاتصالات السلكية واللاسلكية stc.

طريقة تقسيط المبالغ المتعثرة stc أو اسقاطها

يذهب العميل إلى أي فرع رئيسي لشركة الاتصالات السعودية يقع في أجزاء مختلفة من المملكة.

التقدم بطلب أو إسقاط ديون شركة الاتصالات السعودية.

إرفاق المستندات المطلوبة بالطلب.

تقوم الإدارة بفحص طلب العميل وتحديد البيانات الخاصة للتأكد من صحتها ومن ثم الرد على الطلب بالقبول أو الرفض،

كما يمكن تسوية هذه المبالغ المستحقة عن طريق الاتصال بالرقم المشار إليه وهو (8001166696).

ماذا يحدث في حالة عدم سداد فاتورة stc

وضعت شركة الاتصالات السعودية إجراءات يجب اتباعها في حالة عدم سداد فاتورة شركة الاتصالات السعودية، إذا فشل العميل في سداد المبلغ المستحق لشركة الاتصالات السعودية بعد (75) يومًا من تاريخ الفاتورة؛ يجوز للشركة قبولها بالشكل الذي تراه مناسباً.

إما باللجوء إلى الجهات المختصة لحماية حقوقهم، أو بإدخال الاسم في قائمة التعاملات المحظورة معهم، ثم يقوم المختصون برفع دعوى ضد العميل بدفع المبالغ المستحقة في تعليق أو إنهاء تقديم الخدمة للعميل.

رابط الاستعلام عن المبالغ المتعثرة

يمكنك الاستفسار عن قيمة المبالغ المستحقة عبر موقع شركة الاتصالات السعودية، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى (خدماتي) والسؤال عن تحقق من قيمة المبالغ أو الفواتير المستحقة للحصول على تفاصيل المبالغ المستحقة عليك.

حالات وقف أو تعليق خدمة الاتصالات stc