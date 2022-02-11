نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن لطلاب الثانوية العامة الاردنية عبر موقع tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن، يتزايد الآن بحث الطلاب في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية عن نتائج التوجيهي التكميلي، حيث طالما انتظر الطلاب هذه النتائج من أجل التعرف على موقفهم من اجتياز تلك المرحلة، حيث أن هناك مصادر داخل وزارة التربية والتعليم قد أشارت إلى أن أوراق الطلاب قد تم تصحيحها كما تمت عملية رصد الدرجات في جميع المحافظات وأعمال المراجعة ليتبقى الآن اعتماد النتائج رسمياً ثم رفعها على الموقع الخاص بنتائج التوجيهي في الأردن، ونتعرف معا اليوم على الخطوات اللازمة للتعرف على نتائج الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية في السطور التالية.

الان استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الاردن

أقرت وزارة التربية والتعليم في الأردن أن نتائج التوجيهي التكميلي سوف تكون متاحة للطلاب غدا الخميس الموافق العاشر من شهر فبراير وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث سوف يتم اعتماد النتيجة رسميا للثانوية العامة الدور التكميلي في كافة أنحاء الأردن حتى يحصل عليها جميع الطلاب إلكترونياً بدون وجود أي صعوبات، حيث قامت الوزارة في الفترة الماضية بأعمال التصحيح وتدقيق أوراق الطلاب ومراجعتها وذلك لضمان حصول كل طالب على حقه كامل بدون وقوع ظلم عليه، كما أن الوزارة قد نفت أخبار تأجيل موعد النتيجة وأشارت إلى أنها سوف تظهر رسميا في الموعد المحدد لها، وإليكم خطوات الاستعلام عنها في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتفعيل الرابط الخاص بالحصول على النتائج وذلك لكي تكون متاحة للطلاب في الموعد المحدد لها حتى يستعلم عنها الطالب في الموعد المحدد لظهورها وهو يوم الغد في تمام الساعة العاشرة صباحا حيث أنه عن طريق هذا الرابط يتعرف الطالب على النتيجة بشكل الكتروني، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتائج عبر الرابط الرسمي المخصص لها ..

يلزم أولا الذهاب إلى رابط نتائج التوجيهي التكميلي. ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به. يكتب الطالب الآن رمز التحقق الموجود أمامه. بعد ثوان معدودة تظهر درجات الطالب في كافة المواد الدراسية التي أدى الامتحان التكميلي بها.

نتابع حتي الان طرق الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، حيث يسعي حتي الان مئات الالاف من الطلاب على الحصول على تلك النتائج، التي قد تم التأكيد على ان يكون خطوات الاستعلام عنها ستكون مفعلة امام الجميع بمتنتهي السهولة سواء بالاسم الرباعي او رقم الجلوس او غيرها من البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج

تستمرحدة بحث جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاردن التي تم الاعلان عنها بشكل مؤخر فى شتي المحافظات الاردنية، حيث يتزايد الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عنها بشكل وبصورة الكترونية فى جميع المحافظات الاردنية بدون استثناء بعدما تم الاعلان عن تلك النتائج صباح يوم الخميس