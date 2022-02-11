نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كافة الأقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كافة الأقسام نستعرضها ونتابعها الان لجميع الفئات والأقسام حيث يتزايد على مدار الساعة مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على خطوات الكشف والاستعلام عن تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها بمنتهى السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اشارت وزارة التعليم العراقية على ان يصبح الان بامكان الطلاب والطالبات من اتمام الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية، على ان تبدأ مؤشرات البحث على جوجل بالبحث عن تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها من المنزل بمنتهى السهولة على مستوى شتي المحافظات العراقية، حيث دارت حالات من التوتر والقلق من أجل التعرف على تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها بعد الانتهاء من أعمال رفعها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد التأكيد على ان جميع عمليات الجرد والمراجعة المتعلقة بتلك النتائج قد انتهت بنجاح، لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال بالخطوات طريقة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فى شتى المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد تم الاعلان والاشارة على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة على مستوى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال كافة البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور النتائج معلنة على شكل ملفات pdf

هذا ومن خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بامكانكم فوراً مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نوافيكم بها على الفور

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.