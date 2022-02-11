تنزيلات 50% على الهواتف في اكسترا بالسعودية الان

تقدم اكسترا في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات والتخفيضات على الجوالات بجميع انواعها وعلى جميع انواع الاجهزه الكهربائيه الصغيرة والكبيرة، ودائما ما تقدم خصومات اتصل حتى 50 في المئة على الجوالات مثل قبل ايفون وسامسونج وابو وشاومي.

والعديد من الماركات الخاصة بالشاشات الذكية سمارت مثل نوكيو وسامسونج والكثير من الماركات العالمية، فمن خلال تلك المقال صن اعرض عليكم خصومات وتخفيضات على الهواتف الذكيه في اكسترا بالسعودية.

تخفيضات اكسترا بالسعودية على الهواتف:

حيث تقدم اكسترا في المملكة العربية السعودية هاتف ايفون 13 فروماكس 5 دي، يدعم تلك الهاتف الجيل الخامس و الذاكره الداخليه تعمل 256 جيجابايت واللون المتاح في العرض الازرق والخصم يصل حتى 40 في المئه والسعر بعد التخفيض 5699 ريال سعودي.

كما يوجد عرض اخر وخصم مميز يفصل حتى 30 في المئه على ابل ايفون 13 5 جي يدعم ذاكره داخليه 128 جيجابايت وتلك الهاتف يعرض باللون الازرق الغامق وسعره بعد التخفيض في اقتراب كل الفروع 3599 ريال سعودي بينما سعره قبل الخصم 3499 ريال سعودي.

تخفيض 25 في المئه على هاتف سامسونج جالكسي اي 12 4 جي يدعم ذاكره داخليه 64 جيجابايت والمتاح منه اللون الاسود في العرض بينما سعره بعد الخصم 575 ريال سعودي اما قبل الخصم سعره 599 ريال سعودي.

تخفيض خاص يصل حتى 18 في المئه على هاتف ابل ايفون 11 يدعم الجيل الرابع فور جي ولا هاتف يدعم ذاكره داخليه 128 جيجابايت ولولا المتاح في العرض الابيض وهو الاصدار الجديد والهاتف سعره بعض التخطيط في اقتراب كل الفروع 1899 ريال سعودي بينما قبل التخطيط كان سعره 3559 ريال سعودي.

تنزيلات على الشاشات الذكية في اكسترا بالسعودية: