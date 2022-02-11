الاستعلام عن صلاحية الجواز للمقيمين و الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الجواز للمقيمين أصبح الاستعلام عن صلاحية جواز السفر أمرًا سهلًا، فمن خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية سوف يتمكن كل مواطن سعودي، وكل مقيم على الأراضي السعودية من التعرف على معلوماته في الجوازات بسهوله، يعتبر تجديد جواز السفر للوافدين قبيل انتهاء المدة المحددة فيه، بمثابة تذكرة أمان للتخلص من فرص التعرض لأي من الغرامات التي تنفذ حال انتهاء جواز السفر، فقد يصل الأمر لسجن الوافد أو دفع مبالغ مالية كغرامة للمخالفة، يقدم من خلال برنامج أبشر الإلكتروني، عدة خدمات وأهمها، الخدمات الخاصة باستعلامات الجوازات والإقامة وأرقام الإقامة وخدمات المرور، مما يضمن سيران العمل بشكل سريع ودقيق ومنظم عبر منصة منظمة ومتاحة للجميع، تفرض على الوافدين عددًا من الرسوم التي لابد من سدادها، ومن بين تلك الرسوم المطلوبة، رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الجواز للمقيمين

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية. الضغط على تجديد الإقامة. الضغط على خدمة أفراد. تسجيل الدخول على المنصة الوطنية. الضغط على مستخدم جديد وتعبئة البيانات. بعد التأكد من البيانات المدخلة الدخول إلى خدمة تجديد الإقامة. ثم أختيار الموظف في تجديد الإقامة له. يتم التأكيد على صحة البيانات المتعلقة بالموظف الذي تريد تجديد إقامته. تحديد مدة تجديد الإقامة وقراءة الشروط والأحكام والضغط على موافقة. النقر على أيقونة تجديد ومن ثم الضغط على أيقونة تأكيد لضمان تأكيد البيانات.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم أختيار بوابة الأفراد. الضغط على أيقونة “مستخدم جديد”. كتابه رقم الإقامة الخاص وتحديد نوع التقويم سواء هجري، أو ميلادي وإدخال تاريخ الميلاد. كتابة رمز التحقق الظاهر. عرض جميع البيانات المتعلقة بالإقامة من صلاحية الإقامة الخاصة وموعد انتهائها.

يمكن للوافدين إلى المملكة العربية السعودية مد فترة الصلاحية الخاصة بالإقامة من خلال تأشيرة الخروج، والعودة لمدة ثلاثة أشهر، وهي فترة التعليق للدخول، والخروج في المملكة، بالإضافة إلى ذلك يستطيع الوافدون مد فترة الصلاحية الخاصة بتأشيرة الخروج النهائي، كخدمة إلكترونية مجانية، ودون أي مقابل مادي. توفر للأفراد القادمين إلى المملكة عن طريق تأشيرات الزيارة بمد فترة الصلاحية الخاصة بالإقامة مجانًا.