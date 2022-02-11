نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط.. ما هي خدمة تيسير الكهرباء السعودية وكيفية الاشتراك في الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي خدمة تيسير الكهرباء ؟ هي خدمة تقدمها الشركة السعودية للكهرباء تسهيل سداد فواتير المستهلكين الذين تزيد فاتورة الكهرباء عن 300 إلى 3000 ريال سعودي، سنتعرف في سطورنا التالية على خدمة تيسير الكهرباء.

خدمة تيسير الكهرباء

هي خدمة تقدمها الشركة السعودية للكهرباء تهدف إلى توفير خيارات مرنة لسداد فواتير الكهرباء للمستهلكين في القطاع السكني، طورت السعودية للكهرباء برنامج تيسير لكافة المشتركين في القطاع السكني بفواتير كهرباء شهرية تتراوح من 300 إلى 3000 ريال سعودي.

يمكن للمستهلكين أيضًا سداد الديون المتراكمة على أقساط من الممكن أيضًا الدفع على 6 أقساط شهرية متساوية، وأوضحت الشركة أن هناك قرابة ثلاثة ملايين مشترك مع فواتير متذبذبة في نفس الشريحة والاستهلاك والقيمة المطلوبة وتتراوح 300 إلى 3000 ريال سعودي.

وأشارت الشركة إلى أن هؤلاء المستخدمين من هذه الفئة سيتم تسجيلهم تلقائيًا في برنامج تيسير و سيتمكنون من الاستفادة من الدفع على شكل أقساط شهرية، كما يهدف برنامج تيسير إلى موازنة عملية سداد الفواتير الشهرية وكذلك تعديل الميزانية المخصصة لفواتير الكهرباء.

كيفية الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء

يمكن للمستهلكين في القطاع السكني الاشتراك في خدمة التسهيلات الكهربائية من خلال زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء، ثم قم بالتسجيل في البرنامج.

يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم الموحد للشركة السعودية للكهرباء وهو 92000110، وطلب الاشتراك في خدمة التسهيلات الكهربائية.

مميزات خدمة تيسير الكهرباء

إمكانية سداد فاتورة الكهرباء بسهولة حيث يستطيع المواطن دفع الحد الأدنى من الفاتورة والغرض الأساسي من هذه الخطوة تسهيل عملية سداد فاتورة الكهرباء للتسوية المالية بين شركة الكهرباء والمواطن.

إمكانية إعادة التسجيل في برنامج “تيسير” لجميع المقيمين دون تحمل أي رسوم مالية والاشتراك مجاني.

مع إمكانية استمرار الاشتراك في برنامج “تيسير” مع سداد الحد الأدنى لقيمة فاتورة الكهرباء والسماح للمشترك بالخروج من البرنامج في أي وقت.

شروط إلغاء خدمة تيسير الكهرباء

دفع جميع فواتير الكهرباء الأخرى.

ادفع فواتير الكهرباء إما على أقساط تيسير أو دفعة واحدة بدون أقساط.

طرق سداد الفواتير

ماكينة الصراف الآلي للبنك الذي تتعامل معه.

الهاتف المصرفي للبنك الذي يتعامل معه المستهلك.

الدفع من خلال مواقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

الدفع عبر الشبكات المصرفية.

خدمة “التفويض المصرفي” عن طريق خصم المبالغ المستحقة من الحساب البنكي للعميل.

الدفع في نقاط البيع المتاحة في مكاتب خدمة المشتركين.

كيفية إلغاء الاشتراك خدمة تيسير الكهرباء