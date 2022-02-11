شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية 1443

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية بالمسميات مساعد تنفيذي ومساعد إداري وسكرتير، حيث تعلن نيوم (مشروع نيوم) عن توفر وظائف إدارية مساندة في قطاع الخدمات المالية للشركة للرجال والنساء الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية بالمسميات مساعد تنفيذي ومساعد إداري وسكرتير من خلال الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (إدارة الأعمال ، إدارة المكاتب ، الإدارة العامة ، المالية ، المحاسبة ، الإحصاء) أو ما يعادلها.

إلى جانب خبرة لا تقل عن سنتين في الدعم الإداري أو الأعمال الكتابية.

المهارات التحليلية لفهم وتطبيق البحوث والإحصاءات في إعداد التقارير واتخاذ القرار.

المهارات التنظيمية لإدارة السجلات والبيانات والوفاء بالمواعيد النهائية.

القدرة على استخدام تطبيقات الحاسب الآلي والبرامج المكتبية.

إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية.

شروط الوظائف المقدمة في نيوم

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية بالمسميات مساعد تنفيذي و مساعد إداري و سكرتير، حيث يكون الوصف العام لهذه الوظائف، هي الإدارة الذاتية والإشراف على أنشطة رئيس القطاع والعمل كمسؤول الاتصال الرئيسي لكل من الإدارات الداخلية والخارجية في جميع الأمور المتعلقة بمكتب رئيس القطاع.

إلى جانب بعض من المزايا المختلفة، والتي تشمل كل من التالي:

رواتب منافسة.

سكن مجاني.

إلى جانب النقل المجاني.

تذاكر وبدل السفر السنوي.

وجبات مجانية (افطار – غداء – عشاء).

تغطية مصاريف السفر.

تغطية مصاريف تعليم الأبناء (60 ألف في السنة لكل طفل حتى 3 أطفال).

مكافأة سنوية 20-30٪ (حسب النتائج)

خطة الادخار (خطة حوافز طويلة الأجل).

تأمين صحي VIP للموظف وعائلته ووالديه.

اجازة سنوية 30 يوم.

القدرة على العمل عن بعد 24 يوم في السنة.

طريقة التقديم على وظائف نيوم

يتمكن المواطن من التقديم على الوظائف التي تتيحها شركة نيوم، وذلك من خلال الخطوات التالية: