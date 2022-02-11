الموفد الأمريكي: قلصنا الثغرات بمسألة الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

دوت الخليج :- أعلن الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، الثلاثاء، أنه تم تقليص الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط.

هوكشتاين قال، في حديث لقناة "أم تي في" اللبنانية (خاصة): "يمكننا التوصل إلى اتفاق، وعلى لبنان وإسرائيل أن يقرّرا القيام بذلك، فنحن لن نبرم الاتفاقية".

وتابع: "قلّصنا الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية" (من دون إعطاء تفاصيل).

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من لبنان ولا إسرائيل بشأن ما وصلت إليه المفاوضات.

​​​​​​​ومساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وبدأ هوكشتاين، بعد ظهر الثلاثاء، زيارة لبيروت تستمر يوما واحدا، يبحث خلاله مع مسؤولين لبنانيين مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض، أحدثها في 4 مايو/ أيار الماضي.

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