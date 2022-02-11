نصر الله: هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب ولأول مرة نحن نفعّل سلاح الدفاع الجوي

دوت الخليج :- أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن الحزب لديه مفاجآت يخبئها لأي حرب محتملة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب لأول يفعّل سلاح الدفاع الجوي.

وفي حديث لقناة العالم الإيرانية، قال نصر الله: "نتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي"، متسائلا: "هل العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه التهديدات؟ وعندما يطرح العدو استهداف الأسلحة الدقيقة... هل يعلم عددها وأماكن انتشارها؟".

وأضاف: "في كل الأحوال العملية العسكرية الإسرائيلية سيكون لها تداعياتها المتناسبة من المقاومة وعندما قصف العدو الفلوات لم نسكت عن ذلك".

ولفت إلى أن "حجم القدرات البشرية للمقاومة (حزب الله) لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة".

وتابع: "هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب، ولأول مرة نحن نفعّل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة ولكن ليس الهدف إسقاط المسيرات بل لإبعاد خطرها".

وشدد على أن الحزب "معني بامتلاك أي سلاح يمكّنه من الدفاع عن شعبه وبلده ومواجهة التهديدات الإسرائيلية".

وأردف قوله: "لو كان العدو الاسرائيلي لديه قناعة 50 بالمئة بأن شن حرب على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة لفعل ذلك".

وأضاف: "إذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولا نتخلى عن بلدنا"، مشيرا إلى أن الحركة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تراجعت بشكل كبير بعد تفعيل الحزب للدفاعات الجوية.

وكالات