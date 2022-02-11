دوت الخليج :- أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن الحزب لديه مفاجآت يخبئها لأي حرب محتملة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب لأول يفعّل سلاح الدفاع الجوي.
وفي حديث لقناة العالم الإيرانية، قال نصر الله: "نتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي"، متسائلا: "هل العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه التهديدات؟ وعندما يطرح العدو استهداف الأسلحة الدقيقة... هل يعلم عددها وأماكن انتشارها؟".
وأضاف: "في كل الأحوال العملية العسكرية الإسرائيلية سيكون لها تداعياتها المتناسبة من المقاومة وعندما قصف العدو الفلوات لم نسكت عن ذلك".
ولفت إلى أن "حجم القدرات البشرية للمقاومة (حزب الله) لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة".
وتابع: "هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب، ولأول مرة نحن نفعّل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة ولكن ليس الهدف إسقاط المسيرات بل لإبعاد خطرها".
وشدد على أن الحزب "معني بامتلاك أي سلاح يمكّنه من الدفاع عن شعبه وبلده ومواجهة التهديدات الإسرائيلية".
وأردف قوله: "لو كان العدو الاسرائيلي لديه قناعة 50 بالمئة بأن شن حرب على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة لفعل ذلك".
وأضاف: "إذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولا نتخلى عن بلدنا"، مشيرا إلى أن الحركة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تراجعت بشكل كبير بعد تفعيل الحزب للدفاعات الجوية.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصر الله: هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب ولأول مرة نحن نفعّل سلاح الدفاع الجوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.