الاردن: المنطاد الظاهر في سماء إربد خارج الأجواء الأردنية - بالفيديو

دوت الخليج :- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن المنطاد الذي ظهر اليوم الاثنين في سماء محافظة إربد خارج الأجواء الأردنية.

وقال مستو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ، إن "توهم الناس بأن المنطاد في الأجواء الأردنية وقريب منهم هو خداع بصري يشبه الخداع البصري الذي يبدو فيه القمر أكبر حجما وأقرب إلينا في موقع الشروق أو الغروب عند خط الأفق منه حين يرتفع في السماء".

وتداول مواطنون، اليوم، صورا ومقاطع فيديو لمنطاد بدا لهم قريبا كما لو أنه داخل الأجواء الأردنية وفي سماء محافظة إربد.