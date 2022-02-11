تسجيل 27 وفاة و21977 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 وفاة و21977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13409 وفاة و15290191 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 30.82 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 177203 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 228 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 194 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1176 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 22 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.