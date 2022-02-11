دوت الخليج -

قوى العدوان تصعّد خروقاتها بالحديدة و16 غارة على أربع محافظات

صعّدت قوى العدوان السعودي الإماراتي، خروقاتها لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 16 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تصعّد خروقاتها بالحديدة و16 غارة على أربع محافظاتصعّدت قوى العدوان السعودي الإماراتي، خروقاتها لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 16 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر أمني لـ (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 255 خرقاً بينها تحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء حيس، و 109 خروقات بقصف مدفعي و138 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وثماني غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة. وأشار إلى أن الطيران شن ثلاث غارات على مديريات مدغل والوادي وصرواح بمحافظة مأرب، وغارة استهدفت مواشٍ لمواطن في منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قوى العدوان تصعّد خروقاتها بالحديدة و16 غارة على أربع محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.