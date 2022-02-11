أخبار اليمن : وصول طائرة شحن تابعة لأطباء بلا حدود إلى مطار صنعاء

وصول طائرة شحن تابعة لأطباء بلا حدود إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي يوم أمس الخميس طائرة شحن تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، تحمل على متنها ما يقارب سبعة أطنان مستلزمات طبية وصحية ووقائية.
وتلقت طائرة الشحن، الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".
وأشاد طاقم الطائرة، بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية التي يقدّمها مطار صنعاء الدولي.
يذكر أن تحالف العدوان ما يزال يمنع دخول أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية الجديدة والضرورية لمطار صنعاء المتواجدة حالياً في جيبوتي والتزمت الأمم المتحدة بإدخالها عدة مرات.
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