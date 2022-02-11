الأهلي والهلال.. هذا رأي التاريخ بالقمة العربية المونديالية

تتجه أنظار العرب صوب استاد آل نهيان في أبوظبي، السبت، لمتابعة القمة الكروية العربية بين الأهلي المصري والهلال السعودي، لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

يشارك الهلال السعودي بطل آسيا للمرة الثانية بمونديال الأندية بعد ظهوره في نسخة 2019 عندما حصد المركز الرابع.

وفي لقاء البرونزية وقتها، واجه "الزعيم" نادي مونتيري المكسيكي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ثم ابتسمت ركلات الترجيح للأخير.

على الجانب الآخر، يشارك الأهلي المصري للمرة السابعة بكأس العالم للأندية، وكان الإنجاز الأبرز للنادي القاهري هو حصد الميدالية البرنزوية عامي 2006 و2020، ويأمل جمهور الأهلي تكرار هذا الإنجاز للمرة الثالثة والثانية على التوالي.

يذكر أن الأهلي أصبح أكثر فريق يخوض مباريات بكأس العالم للأندية برصيد 17 مباراة خلال 7 مشاركات.

تاريخ المواجهات

6 مواجهات جمعت الفريقين العربيين، حقق خلالها الأهلي الفوز في مناسبتين، وانتصر الهلال مرة واحدة، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت بتصفيات البطولة العربية 1988، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والأخيرة كانت ودية بمناسبة اعتزال لاعب الهلال عبد الله الشريدة، وانتهت بنفس النتيجة.

وبشكل عام، واجه الهلال الأندية المصرية في 18 مباراة، انتصر في 5 مواجهات وخسر 7 وتعادل 6 مرات.

وعلى الجانب الآخر، يأتى الأهلي في مقدمة الأندية المصرية تحقيقا للفوز على الأندية السعودية بـ7 انتصارات من أصل 17 مواجهة، فيما خسر المارد الأحمر في 4 مناسبات، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية مواجهة مصرية سعودية واحدة، كانت في نسخة 2005 وجمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.