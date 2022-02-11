عاجل- روسيا: 65 طائرة أجنبية أجرت استطلاعات قرب حدودنا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان لها أن البيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 50 طائرة استطلاع و15 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية، ولم تنتهك أى طائرة الأجواء الروسية.
وأضاف البيان، أن المقاتلات الروسية أقلعت ثلاث مرات لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، وأن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية.
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