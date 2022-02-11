بايدن يرفض تقارير وشهادات عسكرية تنتقد انسحابه من أفغانستان

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقرير لشهادات أدلى بها قادة عسكريون، قالوا إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية تركا التخطيط لخروج الجيوش الأمريكية من أفغانستان لوقت متأخر جدًا، وتجاهلا انتصارات حركة طالبان.
وفى مقابلة مع ليستر هولت من "ان بى سى"، قال بايدن إن الصورة التى رسمها ضباط خلال تحقيق رسمى للجيش "ليست ما أفدت به"، مشددًا على أنه "يرفض" الشهادات التى وردت فى تقرير الجيش.
ولطالما دافع بايدن عن الطريقة التى أنهى فيها الحرب التى فشلت فى دحر طالبان، لافتًا إلى أن الرؤساء السابقين وعدوا بايجاد مخرج من أفغانستان طيلة سنوات، لكن لم يتمكنوا من القيام بذلك.
وقال بايدن: "لم يكن هناك وقت مناسب للخروج"، مضيفًا أنه "لو لم يدفع بالجيوش الأمريكية إلى مغادرة أفغانستان، لكان عدد الجنود الأمريكيين فى أفغانستان بحاجة إلى زيادة كبيرة، ولعدنا إلى حرب الاستنزاف هذه".
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