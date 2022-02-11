التحالف العربى: 16 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثى فى حجة وصعدة

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف -فى بيان عسكرى مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية- إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية فى محافظتى حجة وصعدة. وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها الميليشيات. وتدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين فى جبهات مختلفة بمحافظتى حجة وصعدة للأسبوع الثانى على التوالى وسط تقدم ميدانى لقوات الجيش وتراجع كبير للميليشيات فى حجة وصعدة.

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