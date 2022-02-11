نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر الجوازات السعودية وأهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخيراً وبعد طول انتظار يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن استخراج جواز السفر الالكتروني من الجوزات السعودية، التي خرجت في بيان رسمي في الساعات الأولي من اليوم لتوضح للمواطنين طريقة إصدار جواز جديد إلكتروني، وعليه فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إمكانية الحصول علي جواز السفر السعودي بشكل إلكتروني، وفي هذه السطور نستعرض معكم مزيد من المعلومات والتفاصيل حول خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني.

خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني

وفي السياق ذاته بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، يمكن الآن الحصول علي جواز سفر إلكتروني سعودي، ويتم إصدار في إدارة الجوازات التابع لها المواطن في كافه المناطق، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز الاخباري نتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة طريقة استخراج جواز السفر الالكتروني.

قم بالدخول علي منصة أبشر الالكترونية لأخذ موعد ويتم التواصل مع المستفيد خلال 3 أيام عمل عبر البريد السعودي.

يتم الدخول علي أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز السعودي.

يتم الذهاب مباشرة إلي إدارة الجوازات السعودية التابع لها.

يتم تقديم كافه المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر السعودي الالكتروني.

أبرز المعلومات المطلوبة هي الاسم والهوية الشخصية وصور بخلفية بيضاء.

وفي حالة تجديد الجواز يتم إحضار الجواز القديم.

ويذكر أيضاً أن جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد مصمم علي أعلي مستوي من المواصفات العالمية والفنية الامنية، التي يتم استخدامها في وثائق السفر بجميع أنحاء العالم.

مميزات جواز السفر السعودي الالكتروني

وعليه كانت إداراة الجوازات السعودية قد أعلنت عن مميزات جديدة لـ جواز السفر السعودي الالكتروني، منها أنه يحتوي علي شريحة إلكترونية لرفع الحماية الامنية علي البيانات والصور لصاحب الجواز، إلي جانب وجود خاصية التحقق والقراءة الآلية المباشرة من خلال البوابات الذكية في المنافذ الدولية، ويحتوي أيضاً الجواز الجديد علي أشهر المعالم التاريخية في المملكة العربية السعودية.