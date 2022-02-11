وزارة الحج تعلن شروط إصدار تصريح العمرة من داخل المملكة

تواصل وزارة الحج والعمرة إصدار عدد من الضوابط الجديدة لتنظيم سير أداء عملية العمرة وزيارة الأماكن المقدسة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة لزوار بيت الله الحرام، لافتة إلى أنها أصدرت ما يقارب 29 مليون تصريح عمرة وزيارة وصلاة بالمسجدين الحرام والنبوي خلال العام الهجري الجاري 1443هـ، ونشرت توزيعة التصريحات حسب المسجد والمكان، وكان النصيب الأكبر لتصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وتصاريح المسجد النبوي وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والروضة الشريفة.

استخدام تطبيق توكلنا واعتمرنا

وأشارت الوزارة إلى أن إصدار تصاريح العمرة أو الصلاة أو الزيارة من داخل المملكة، يتضمن استخدام تطبيقي توكلنا أو اعتمرنا والحجز من خلاله، بالإضافة إلى تحديث البيانات، أي أنها اشترطت أن تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام أبشر، مع اشتراط ظهور الحالة كمحصن في تطبيق توكلنا، وشددت أيضًا على أن الفئات العمرية المصرح لها بالدخول للحرم أو الوجود في الساحات التابعة له هي من 12 عامًا وأكثر، مع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمفتوحة والتباعد الاجتماعي المعمول به من قبل الأجهزة الصحية ووزارة الداخلية.

خطوات إضافة المرافقين والتابعين

كما حددت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة عدد من الخطوات الأساسية التي ينبغي اتباعها أو توافرها من أجل إضافة المرافقين والتابعين، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: (اختيار نوع التصريح – إضافة مرافق – إكمال بيانات المرافق – الموافقة على الإضافة)، مشددة على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في جميع أنحاء المملكة، منعًا للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات.

وشرط الحصول على الجرعة الثالثة

ومن ناحية أخرى، أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أنه يشترط ظهور الحالة الصحية في توكلنا محصن بالحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة التعزيزية لمناعة الجسم، من أجل دخول الحرم المدني والمكي وزيارة الأماكن المقدسة، بجانب الحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا لدخول الحرم المكي وزيارة الروضة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.