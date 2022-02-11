نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة السعودية واهم 3 شروط جديدة لإصدار تصريح عمرة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وما أن زادت في الاونة الاخير تساؤلات كثيرة بخصوص الحج والعمرة على محركات البحث وكافة التواصل الاجتماعي فقد قامت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بدورها بالرد على كافة هذه التساؤلات الكثير والخاصة بشروط إصدار تصاريح لأداء مناسك العمرة وكذلك الصلاة و ايضا الزيارة من داخل المملكة العربية السعودية ، وقد أفادت وزارة الحج أنها تقوم باستخدام تطبيقات في هذا الصدد وهم تطبيق توكلنا، و كذلك تطبق اعتمرنا ، ومن جانبه في تصريحات لها عبر تغريدة من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أفادت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية ؛ إنه لأداء العمرة والصلاة والطواف وكذلك الزيارة، فأنه يستلزم وجوب إصدار تصريح بذلك من خلال تطبيق اعتمرنا أو كذلك تطبيق توكلنا .

تعرف على عمليات تحديث البيانات

ومن جانب آخر فقد أشارت وزارة الحج والعمره في تغريدة لها أيضا، أنه يجب القيام بعمل تحديث للبيانات أولاً بأول، وأنه يجب أيضا أن تكون بيانات المستفيدين محدثة بنظام أبشر، ولكن قد وضعت شرط هام جدا وهو ظهور الحالة كمحصن من على تطبيق توكلنا.

وقد افادت أيضا وفي نفس المسار أن الوزارة قد اشارت إلى الحد الأدنى للاعمار المسموح بإصدار التصاريح لها، بحيث تكون الفئة العمرية المسموح لها بالتصريح والتي تبدأ من عمر اثني عشر فأكبر.

إحضار شهادة سلبية للمعتمرين

أما في هذا الصدد ، فقد قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان في بيان لها، وقد جاء هذا على لسان السيد / هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد، أنه يجب على كافة المعتمرين وهم القادمين إلى المملكة العربية السعودية عليهم أن يقوموا بإحضار شهادة سلبية فحص (PCR) معتمدة، وذلك في خلال 48 ساعة من موعد قيامهم بالمغادرة إلى المملكة العربية السعودية .

تعرف على خطوات وطريقة إضافة المرافقين والتابعين من خلال تطبيق اعتمرنا

وقد قامت وزارة الحج والعمرة بتحديد عدد أربعة من الخطوات لكي يمكنكم القيام بأضافة التابعين وكذلك أيضا المرافقين من خلال تطبيق اعتمرنا، وتلك الخطوات هي:

أولاً: قيام المتقدم باختيار نوع التصريح. ثانياً: ومن عليه القيام بإضافة مرافق. ثالثاً: كما أنه عليه القيام بإكمال كافة بيانات المرافق صحيحة . رابعا: ومن اخيرا القيام بالموافقة على الإضافة.

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عرضنا على حضراتكم أهم ما سوف تحتاجونه في قبل القيام بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج والعمرة نتمني أن نكون وفقنا في عرضها بصورة بسيطة تنول رضاكم ونتمنى لكم دوما افضل حال وحج وعمره مقبوله .