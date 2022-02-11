طريقة طباعة إستمارة الفحص الطبي من نظام نور من أبسط الأمور وتغني عن الذهاب للمدرسة أو الوحدة الصحية للحصول عليها وهي ضرورية لارفاقها في المستندات المطلوبة في عملية تسجيل الطالب، سوف نذكر في هذا المقال كيف تقوم بالخطوات لطباعة إستمارة الفحص الطبي بشكل سهل وبسيط، كما سوف نذكر أهمية الحصول على هذه الوثيقة في تسجيل الطلاب بنظام نور.

طريقة طباعة إستمارة الفحص الطبي من نظام نور

إذا كنت ترغب في طباعة إستمارة الفحص الطبي يجب عليك زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام نور.

ثم بعد ذلك تقوم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري وتدخل رمز التحقق الظاهر وتضغط على تسجيل الدخول.

ستظهر لك صفحة بها عدة اختيارات قم باختيار تسجيل الأبناء واضغط على هذا الخيار.

اختار من بين الطلبات اسم الطالب الذي تريد طباعة إستمارة الفحص الطبي وقم بطباعتها.

استمارة الفحص الطبي

يتم طلب استمارة الفحص الطبي عند التسجيل على نظام نور بالنسبة للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال.

للتأكد من أن الأطفال لا يعانون من أي مرض ولتقديم العناية الطبية وتخصيص مكان لهم مناسب للدراسة.

إذا كان هناك مشكلة في الفحص الطبي له يجب ارفاقها في التسجيل على نظام نور الإلكتروني في المملكة للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب وتوفير رعاية طبية متكاملة أثناء الدراسة.

بالنسبة للطلبة الجدد اللياقة الطبية والصحية مهمة لكي يتم التسجيل في المدارس على نظام نور.

استمارة الفحص الطبي وثيقة مهمة يتم طلبها بعد التسجيل على نظام نور المعتمد من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يجب على الطالب قبل الالتحاق بالمدرسة تقديم هذه الوثيقة.

يجب على ولي الأمر تقديم جميع البيانات في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي بشكل صحيح، لن يتم قبول طلب التسجيل في الموقع بدونها.

خطوات استخراج استمارة الفحص وطباعتها وتحميلها

الخطوة الأزلى تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور، والدخول من حساب الطالب أو ولي الأمر، بعد ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

اضغط على استمارة الفحص الطبي المبدئي بعد اختيار بيانات الطالب الذي نريد استخراجها له.

قم بتحميل الاستمارة ملف pdf اضغط على طباعة يتم بعدها سيتم تحميل هذا النموذج في عدة دقائق معدودة على جهازك.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بكيفية استخراج صورة الفحص الطبي للطالب عبر نظام نور، كما ذكرنا أهمية الحصول عليها في تسجيل الدخول وهي تعتبر من المستندات الرئيسة التي تؤكد الحالة الصحية للطالب وأنه خالي تماما من أي مرض مزمن، وفي حالة كان الطالب مريض، يجب توفير رعاية صحية له طوال فترة الدراسة والحرص على وجوده في مكان آمن.