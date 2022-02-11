كيف اطلع وثيقة العمل الحر الطريقة والشروط والمميزات

كيف اطلع وثيقة العمل الحر من الأسئلة الهامة التي يتم البحث عن إجابة لها من قبل الأفراد داخل المملكة واللذين يبحثون عن الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من إصدار وثيقة العمل الحر والبدء في العمل بشكل خاص بهم، وقد وضعت الوزارة شروط وثيقة العمل الحر وعلى الراغب في استخراجها التأكيد من استيفائه تلك الشروط، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إجابة السؤال كيف اطلع وثيقة العمل الحر.

كيف اطلع وثيقة العمل الحر

للإجابة على تساؤل كيف اطلع وثيقة العمل الحر نقوم فيما يلي بشرح الطريقة الصحيحة لاستخراج الوثيقة:

الولوج إلى المنصة الرسمية للعمل الحر.

النقر على سجل معنا.

تطلب المنصة بعض البيانات الشخصية لإتمام التسجيل والتي تتمثل في رقم جوالك، وكذلك عليك تحديد كلمة مرور مناسبة، اختيار الفئة المراد الاستفادة منها.

الإشارة إلى الموافقة على التعهدات الموجودة بالمنصة، وبعدها النقر على إنشاء حساب.

يتم إرسال رمز تعريفي إلى الجوال السابق إدخاله ويجب إدخاله في الخانة المخصصة له.

يجب عليك بعد ذلك تفعيل حساب أبشر الخاص بك.

إتباع تعليمات الصفحة في اختيار تخصص العمل ومن ثم الضغط على أصدر الوثيقة، يطلب بعدها الموقع بعض المعلومات المتمثلة في المهنة والرابط الخاص بأعمالك وعليك إرفاق بعض الصور لأعمالك.

الضغط على إصدار الوثيقة وانتظار مراجعة الطلب المقدم والموافقة عليه.

يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الملف الشخصي الخاص بك.

شروط وثيقة العمل الحر

تم وضع عدد من الشروط الأساسية للسماح بإصدار الوثيقة وتضم تلك الشروط ما يلي:

يتم إصدار الوثيقة للمواطنين السعوديين فقط ولا يتاح استخراجها لغير السعودي.

لا يسمح بإصدار الوثيقة للأفراد الأقل عمرًا من 18 عام.

ضرورة حصول المتقدم على حساب بالمنصة الرسمية أبشر وذلك حتى يتثنى له ربطه بالوثيقة.

مزايا الحصول على وثيقة العمل الحر

يحصل صاحب وثيقة العمل الحر على بعض المزايا التي تضم: