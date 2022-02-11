عاجل.. هولندا تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا فى أسرع وقت

ونقلت هيئة البث الهولندية "ى.إن.آر" عن السفير الهولندى قوله، إن بلاده ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو فى غرب أوكرانيا.
يأتى ذلك فى أعقاب إعلان وزيرة الدفاع الهولندية، كاجسا أولونجرين، يوم الأربعاء الماضى، أن بلادها قررت زيادة عدد قواتها القتالية فى إحدى مجموعات حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى ليتوانيا.
وأوضحت الوزيرة الهولندية أنه تقرر زيادة القوات الهولندية المشاركة فى الناتو فى ليتوانيا ليصبح تعداداها 350 بدلا من 270 فردا.
وقالت أولونجرين أثناء مخاطبته القوات فى قاعدة روكلا العسكرية فى ليتوانيا: "نحن ملتزمون بالوجود الأمامى المعزز، وسنزيد حجم مساهمة قواتنا من 270 إلى 350 عسكريا".
يذكر أن القوات الهولندية فى ليتوانيا هى جزء من مجموعة قتالية دولية تابعة لحلف شمال الأطلسى بقيادة ألمانيا، وتم نشرها فى عام 2017 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.
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