الداخلية التونسية: ضبط 123 مهاجرا غير شرعى حاولوا عبور الحدود

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الداخلية -فى بيان اليوم الجمعة- أنها أحبطت عمليّتيْ عبور غير شرعى، وحجز مركبيْن وسيّارتيْن، وضبط 32 مهاجرًا غير شرعى، من بينهم شخصين مبلغ عنهما أمنيًا وقضائيًا، موضحة أنها تمكّنت أيضًا من إحباط 3 عمليات هجرة غير شرعية، وضبط 17 مهاجرًا وحجز مبلغ مالى قيمته 9840 دينارًا كان بحوزتهم، إلى جانب محرّك بحرى وسيّارة.

وأضافت أن وحدات المنطقة البحريّة بالمهديّة تمكنت من ضبط 51 مهاجرًا غير شرعى يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة على متن مركبيْ صيد، كما تمكنت القوات المشتركة للإرشاد البحرى من ضبط 10 مهاجرين وحجز مركب بحرى، بالإضافة إلى تمكّن دوريّة تابعة لولاية نابل من ضبط 3 مهاجرين كانوا يعتزمون المشاركة فى عمليّة هجرة غير شرعية للحدود البحريّة.

وأوضح البيان، أن دوريّة تابعة لمركز بحرى سيدى يوسف تمكنت من ضبط 3 مهاجرين كانوا يعتزمون المشاركة فى عمليّة هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا، كما تمكنت من ضبط 6 مهاجرين وحجز محرك بحرى وسترات نجاة وأوعية بلاستيكيّة وشاحنة خفيفة ومبلغا ماليّا من العملة التونسيّة والأجنبية بشط مريم معزّزة بمنطقة سوسة.

وأشارت الداخلية التونسية، إلى أنه قوات الحرس الوطنى بسيدى بوزيد تمكنت من ضبط شخص مبلغ عنه أمنيا بتهمة "الإتجار بالبشر" إثر تورطّه فى تنظيم عمليةّ هجرة غير شرعية للحدود البحريّة.