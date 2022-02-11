سلفة مالية لجميع المواطنين السعوديين 5000 ريال بأسهل الشروط

كيفية طلب قرض شخصي سريع من منصة سلفه أونلاين، فإن المنصة تقدم أفضل وأسرع تمويل بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات لجميع المواطنين السعودين الذين يعملون في القطاعات العاملة في المملكة، ويتميز تمويل سلفه بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهامش ربح ضعيف، ويمكن للمتقدم الحصول على التمويل من خلال الدخول علي الصفحة الرسمية لمنصة سلفه والتقديم علي التمويل ففي حالة استيفاء الشروط وتقديم المستندات يتم الموافقة على الطلب في خلال دقائق قليلة من التقديم ويحول مبلغ السلفة إلي حساب العميل، ويكون سداد الأقساط الشهرية علي فترات طويلة تناسب الدخل الشهري للعميل.

الشروط الواجب توافرها لطلب تمويل شخصي من منصة سلفه

يقدم القرض الشخصي الإسلامي من خلال منصة سلفه أونلاين حيث تقوم المنصة بتقديم أفضل منتج ويتم الحصول عليه فوري بدون ضمانات أو كفيل، حيث تقدم المنصة تمويل يبدأ بمبلغ 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي كحد أقصى وتشترط المنصة أن يكون العميل الذي يرغب في الحصول على التمويل سعودي الجنسية، ولا بد أن يكون لديه عمل في تحدي القطاعات العاملة في المملكة فإذا كان المتقدم لديه عمل حكومي فيجب أن يكون قضي فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر، أما إذا كان العميل يعمل في القطاع الخاص فلا بد أن تكون فتره العمل التي قضاها لا تقل عن ستة أشهر وذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفه أونلاين بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات.

وتشترط المنصة أن يكون المتقدم لديه راتب شهري ثابت لا يقل عن 4000 ريال سعودي حتي يتم الموافقة على التمويل، فقد وفرت المنصة التمويل لجميع المواطنين بالمملكة فإذا توافرت الشروط يتم الحصول على التمويل في خلال 15 دقيقة من التقديم علي طلب التمويل الشخصي من منصة سلفه أونلاين.

طريقه التقديم على تمويل كاش من منصة سلفه