توقيف كاتب بالعدل في لبنان بتهمة التعامل مع الاحتلال

دوت الخليج :- أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإيقاف المحكمة العسكرية أحد القضاة، للاشتباه بتواصله مع شخصيات في الأراضي المحتلة.

وقالت صحيفة "الأخبار"، إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أوقف الكاتب بالعدل أ. ج. على خلفية ملف أعدّه الأمن العام حول الاشتباه بتواصله مع أشخاص في الأراضي المحتلة".

وأضافت: "علمت الأخبار أنّ المشتبه فيه أوقف بجرم خرق قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية فككت أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية، تنشط في مناطق مختلفة في لبنان وصولا إلى سوريا، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي نفذت منذ عام 2008.

وأكدت الصحيفة أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، منذ أربعة أسابيع، نفذ العملية الأمنية، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بوجود ما قالت إنها "تدخلات" لإيقاف موقوفي شبكات التجسس الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ملف العملاء "لا يزال محل تشكيك من الفريق السياسي الذي لا يرى في التعامل مع العدو جرما كبيرا. تمثّل ذلك في الضغوط السياسية التي لم تتوقّف سابقا ولا حاليا".

ونوهت إلى أن ممارسة الضغوط على القضاء العسكري أدت إلى موافقته على عمليات إخلاء سبيل بعض الموقوفين بقضية شبكات التجسس، بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف خلال فترة التحقيق، أو بسبب "خلوّ الملفات من أدلة دامغة تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو".

عربي21