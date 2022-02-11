المال يتحدث.. القيمة التسويقية ترجح كفة الهلال على الأهلي

بينما يتواجه الأهلي المصري والهلال السعودي في قمة عربية للتنافس على برونزية كأس العالم للأندية في أبوظبي، السبت، تقول لغة المال إن هناك فجوة في القيمة التسويقية للاعبي الفريقين.

وخسر الأهلي المصري نصف النهائي بثنائية نظيفة أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، فيما تلقى الهلال السعودي هزيمة أمام تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا بهدف نظيف في نصف النهائي الآخر، لتتأكد ثاني المواجهات العربية في البطولة.

وكان الهلال قدم عرضا مبهرا في المواجهة العربية الأولى، وتخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1، ويأمل في تكرار التفوق أمام الأهلي لحصد أولى ميداليته المونديالية، علما أن منافسه المصري حصل على البرونزية مرتين.

أما كفة القيمة السوقية فتميل بشدة نحو فريق الهلال، حيث تمثل ضعف مثيلتها تقريبا في الأهلي، بفضل الصفقات الضخمة التي أبرمها "الزعيم" السعودي في المواسم القليلة الماضية.

وتصل قيمة لاعبي الهلال السوقية إلى 60.4 مليون يورو، مقابل 31.1 مليون يورو للاعبي الأهلي، وذلك وفقا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت".

ويعد لاعب الهلال البرازيلي ماتيوس بيريرا أغلى لاعبي الفريقين في مواجهة البرونزية المونديالية، حيث تصل فيمته السوقية الحالية إلى 12.5 مليون يورو.

كما يحتل لاعبون من الهلال المراكز الخمسة الأولى في قائمة الأعلى قيمة مادية في الفريقين، حيث يصل سعر موسى ماريغا الحالي إلى 9 مليون يورو، يليه ميشيل ريتشارد بـ7 مليون يورو، ثم آندري كاريلو بـ5 ملايين يورو، ثم غوستافو كويلار بـ4.5 مليون يورو.

أما اللاعب الأغلى في النادي الأهلي هو المالي أليو ديانغ وتصل قيمته إلى 3.5 مليون يورو، يليه الحارس محمد الشناوي الذي خرج من قائمة البطولة للإصابة بـ3 ملايين يورو، ومثله الجنوب إفريقي الغائب أيضا بيرسي تاو للإصابة بـ3 ملايين يورو، ثم محمد مجدي أفشة الغائب للإيقاف بـ2.5 مليون يورو ومثله المهاجم محمد شريف هداف الفريق.

كفة متساوية

لكن الناقد الرياضي عمر قورة أكد لموقع "دوت الخليج" أن القيمة السوقية للاعبي الهلال لا تعد مؤشرا للتفوق في الملعب، مشيرا إلى أن الفريق السعودي سيواجه فريقا يعتمد بشكل أكبر على المحليين ويحقق بهم الألقاب.

وأضاف قورة: "الهلال لديه ميزة كبرى بضم محترفين على أعلى مستوى، خاصة البرازيلي ماتيوس بيريرا القادم من الدوري الإنجليزي بعد تألقه مع وست بروميتش، وأيضا موسى ماريغا صاحب الصولات والجولات في دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي".

ويغيب عن الأهلي هدافه في بطولة الدوري هذا الموسم ونجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي، بسبب الإصابة، ليفقد موسيماني إحدى أهم أوراقه التي كان في شدة الحاجة إليها بالمونديال.

وقال قورة: "تفوق الهلال في عدد المحترفين يعود إلى أحقيته بقيد 7 لاعبين أجانب، بينما الأهلي لا يمكنه قيد أكثر من 5 فقط، بالإضافة إلى القوة الشرائية الكبرى للهلال، لكنها في النهاية مباراة بين 11 لاعب ضد 11 لاعب، وفي الملعب الكفة متساوية، بل يمكن للأهلي التفوق نظرا لخبراته بالبطولة ووجود أزمات دفاعية في فريق الهلال".