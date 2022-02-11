نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر ومميزات الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر تعد من أكثر المهام التي يقوم بالبحث عنها الأفراد بداخل المملكة وذلك في حالة رغبتهم في العدول عن العمل الحر وبالتالي فإنهم يتوجهون إلى خدمة إلغاء وثيقة العمل الحر والتي تم توفيرها إلكترونيًا، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية للأفراد المنطبق عليهم شروط وثيقة العمل الحر استخراجها والبدء في استخدامها داخل المملكة بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر.

طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر

يمكن للمستخدم التعرف على طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر من خلال إتباع الآتي:

في البداية يجب التوجه إلى صفحة العمل الحر الرسمية.

اختيار الدخول إلى المنصة باستخدام المعلومات الخاصة بالنفاذ الوطني.

كتابة معلومات الدخول المستخدم في المنصة الرسمية أبشر، كما يمكن اختيار حساب جديدة وإنشاء حساب على الموقع والبدء في استخدامه.

بمجرد الدخول إلى الحساب يجب التوجه إلى الأيقونة الخاصة بالشهادات.

عرض الشهادات السارية ومنها يتم اختيار إلغاء الوثيقة.

تأكيد الاختيار ليتم إلغاء الوثيقة بشكل نهائي.

مميزات وثيقة العمل الحر

تعد وثيقة العمل الحر إلزامية للأفراد الراغبين في العمل لحسابهم الشخصي وبالأنشطة التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة وقد وضعت الوزارة بعض المميزات لأصحاب الوثائق وهي:

يحصل المتقدم على الوثيقة دون سداد أي رسوم.

يتاح استخدام الوثيقة في جميع التعاملات مع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل المملكة.

يسمح لمستخرج الوثيقة التعامل المباشر مع البنوك وإنشاء حساب تابع للنشاط المراد العمل به.

يتمتع مالك الوثيقة بالتخفيضات التي يعلن عنها من قبل منصة العمل الحر.

يمكن الحصول على القروض التي يتم توفيرها من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

المهن في وثيقة العمل الحر

وضعت الوزارة بعض الوظائف التي يمكن استخراج وثيقة العمل الحر للعمل بها ومنها مهنة التصميم والتي تضم التصاميم الخاصة بالطباعة وتصاميم الألعاب، بالإضافة إلى المهن الخاصة بالمبيعات والتي تتضمن التسويق وإدخال البيانات كما يمكن استخراج وثيقة العمل الحر للراغبين في العمل بالتصوير وكذلك المحريين الصحفيين، المدققين اللغويين.

أيضًا يمكن استخراج الوثيقة للعاملين بتصنيع الطائرات من الورق وصانعي المأكولات الشعبية وأصحاب حرفة النجارة، بالإضافة إلى العديد من المهن الأخرى التي يمكن التعرف عليها من خلال المنصة الرسمية.