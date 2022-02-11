طريقة عمل كيكة القهوة فالبيت بمكونات بسيطة موجودة في أي منزل

طريقة عمل كيكة القهوة فالمنزل ، تعد كيك القهوة من أشهر وأغلى الكيكات في المطاعم الفاخرة كيك القهوة لكل محبين القهوة وعشاقها وقد تقدم مع كوب من القهوة الشهي أو مع كوب من شاي الساخن، ففي هذه المقالة سوف نقدم أليكم طريقة عمل كيك القهوة الشهية الإسفنجية اللذيذة بالخطوات لكي تقدميها لجميع أفراد أسرتك وسوف تعجب جميع سواء من الصغار أو الكبار ويمكنك تقدميها مع الفطار أو مع العشاء مع كوب من شاي أو القهوة الساخن وبالهنا والصحة على قلوبكم .

طريقة عمل كيكة القهوة

طريقة كيك القهوة بالخطوات والمقادير، نقدم إليكم مقادير كيك القهوة الشهية :

تحضير كيك القهوة بالخطوات