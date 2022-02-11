اصدار سجل تجاري الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة بالخطوات ومعرفه رسوم الخدمه

اصدار سجل تجاري الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا والتي ثار التساؤل عليها في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية أيضا من ضمن الخدمات التي ثار عليها التساؤل. ومن اهم هذه الخدمات الاستعلام عن الموظفين السعوديين والوافدين الكترونيا من موقع وزاره الموارد وخطوات تنفيذ للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن اصدار شهاده السعوده الرقمية الكترونيا ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الرسوم التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي من خلال المقالة الأتية.

اصدار سجل تجاري الكترونيا

أعلنت وزاره التجارة عن بعض الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي والتي شملت خدمه اصدار سجل تجاري. والتي تمكن جميع المستفيدين من التجار من اصدار سجل تجاري الكترونيا دون الحاجة إلي الذهاب والمراجعة لفروع الوزارة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا. بحيث يتم الحصول عليها عبر المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

رسوم فتح سجل تجاري

كما أعلنت الوزارة عن الرسوم المتعلقة لكي يتم اصدار سجل تجاري الكترونيا وهي 200 ريال للرئيسي في السنه الواحدة وتضاف عليها الرسوم الخاصة بالغرفة التجارية وذلك حسب نوع النشاط للسجل التجاري ودرجته لكل سنه. بالإضافة إلي ذلك أيضا 100 ريال من الفرعي في السنه الواحدة ويتم إضافة رسوم الغرفة التجارية عليها وذلك حسب نوع النشاط أيضا ودرجته لكل سنه.

خطوات فتح سجل تجاري

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه اصدار سجل تجاري الكترونيا بالمملكة. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر اتباعك للخطوات الأتية: