جدة - نرمين السيد - وقال مصادر بالهلال الأحمر الفلسطينى -لوكالة انباء الشرق الأوسط- إن مواطنًا أصيب بالرصاص الحى فى ساقه فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطى وعشرات بالاختناق فى جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين بالضرب ما أدى إلى نقل أحدعم إلى مستشفى".
وفى بيت دجن، أصيب مواطنون فلسطينيون بالرصاص المطاطى، من ضمنهم صحفى ومسعفان، فيما أصيب آخرون، وبينهم صحفيون أيضًا، بالاختناق.
وفى محافظة قلقيلية، الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطى، بينهم طفل عمره 13 عامًا، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.
وفى الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من المنطقة الجنوبية بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين فى مدن الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.