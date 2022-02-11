ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يصوت على خارطة الطريق بشأن الوضع المستقبلى غدا

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الدولة الليبى، اجتماعًا غدًا السبت؛ لاستعراض خارطة الطريق بشأن الوضع المستقبلى فى ليبيا، وللتصويت على هذه الخارطة المتفق عليها بين مجلس النواب والمجلس الاستشارى الأعلى للدولة.





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