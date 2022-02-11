منصة مكاني حجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر makani كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر المقامة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022 وذلك في إطار الجولة العشرين من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتشهد المبارايات اهتمام كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة مباراة الاتحاد والنصر فكلا الفريقين يسعي لنيل اللقب التاسع في تاريخه خاصة نادي النصر الذي يلعب بقوة لتعويض الفارق للصدارة بينه وبين فريق الاتحاد، لذا اهتم الجمهور السعودي ومتابعي مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخطوات ورابط حجز تذاكر مباريات الكأس والتعليمات الواجب اتباعها لحضور المباريات.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر 2022

ولراغبي الاستمتاع بمشاهدة مباراة الاتحاد والنصر لايف حجز التذاكر من خلا منصة مكاني بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على منصة مكاني الرسمية الإلكترونية.

يلي ذلك قم بندوين كلمة المرور الخاصة بك والبريد الإلكتروني.

كذلك القيام بالدخول على أيقونة شراء التذاكر.

ستنتقل إلى خانة نوع التذكرة والفئة اختلا الفئة الراغب في شراءها ومكان المقعد.

في النهاية قم بسداد قيمة التذكرة من خلال الموقع، وانتظر رسالة بتأكيد نجاح عملية الشراء.

الشروط الواجب اتباعها لحضور مباراة الاتحاد والنصر مباريات كأس محمد بن سلمان 2022

وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضع القائمين على سير عملية استمرار لعب المباريات عدة شروط واجب اتباعها لحضور المباريات نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا الحفاظ على ارتداء الكمامة.

كذلك شرط تلقي الثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا واثبات ذلك من خلال تطبيق توكلنا.

واثبات ذلك من خلال شرط ألا يكون عمر الحضور أقل من 12عام.

عدم حضور أطعمة ومشروبات أثناء الحضور، وفي حال طلب من الحضور مغادرة الاستاد يتم التنفيذ فورًا.

في الختام وجب التنويه أنه تم تقليص وتقليل أعداد الحضور للحماية من تفسي فيروس أوميكرون.

أسعار تذاكر حضور مباريات كأس الأمير محمد 2022

ووفق أماكن الجلوس والفئة المختارة يتم تحديد سعر التذاكر كالتالي:

أولًا فئة السعر الموحد للعائلات والأفراد للتذاكر 100 ريال سعودي.

كذلك حجز التذكرة الفضي أفراد 300 ريال سعودي.

أيضًا حجز التذكرة الذهبية أفراد وعائلات 750 ريال سعودي.

في النهاية التذكرة رويال أفراد وعائلات 1250 ريال سعودي.

الموعد الرسمي للمبارة بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة

ووفق الموعد المحدد لمباراة الاتحاد والنصر فسيتم اللقاء اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وعن القنوات المجانية الناقلة للمباراة فهي قناة SSC الرياضية السعودية وبإمكانك ضبط ترددها بالخطوات التالية على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بالمشاهدة المجانية من المنزل: