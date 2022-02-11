لغير القادرين إسقاط قروض بنك الراجحي للمقترضين من سداد قيمة الأقساط بهذه الشروط 1443

لغير القادرين إسقاط قروض بنك الراجحي للمقترضين ازداد البحث على مواقع الإنترنت عن إعفاء بنك الراجحي من الأقساط، حيث يعتبر مصرف الراجحي السعودي واحدًا من أشهر المصارف في المملكة العربية السعودية والذي يضم أكبر عدد من المواطنين السعوديين كعملاء له، ويقوم المصرف كل فترة معينة بعمل إعفاءات من سداد بعض المواطنين للأقساط المتبقية من سداد قيمة القروض التي اقترضوها من البنك وذلك في حالات خاصة ولفئات معينة من المواطنين والتي سنقوم بتوضيح كل الفئات التي سيتم إعفاءها من السداد.

شروط إسقاط بنك الراجحي من الأقساط

إسقاط قروض بنك الراجحي للمقترضين المواطنين السعوديين الذي يعانون من ضائقة مالية مفاجئة تمنعهم من سداد الأقساط وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد التي سببت ضرر بليغ في حياة الكثير من المواطنين العملية.

للمقترضين المواطنين السعوديين الذي يعانون من ضائقة مالية مفاجئة تمنعهم من سداد الأقساط وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد التي سببت ضرر بليغ في حياة الكثير من المواطنين العملية. عند تعرض المواطنين لأي مشاكل صحية سببت لهم أي نوع من أنواع العجز سواء كان العجز كلي أو جزئي مما منعهم من استكمال عملهم بشكل طبيعي.

أسرة المواطن الذي توفي وعليه باقي أقساط من القرض الذي حصل عليه وليس لديهم القدرة المادية لسداده.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على إسقاط الراجحي

يجب تقديم بعض الأوراق الرسمية والمستندات التي تفيد مدى استحقاقية المواطن للإعفاء وللحصول على إعفاء كامل وتتمثل الأوراق فيما يلي:-

تقديم طلب الإعفاء ومرفق مع الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالمواطن وصورة منها.

ومرفق مع الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالمواطن وصورة منها. ذكر الأسباب التي أدت إلى منعه وإعاقته عن سداد باقي الأقساط المستحقة والأسباب التي عثرته من ذلك.

كما أنه يجب تقديم كافة الأوراق الرسمية التي تخص كل الدفعات المتبقية من سداد قيمة القرض.

إرفاق مستند خاصة يوضح حالته الصحية التي تمنعه من العمل لتوفير المال لسداد القرض وهذا الطلب قد تطالبه به إدارة مصرف الراجحي السعودي.

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