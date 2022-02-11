أمريكا وأستراليا تبحثان التحديات التى تفرضها الصين وروسيا على النظام الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية -فى بيان، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة- أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير أنتونى بلينكن ونظيرته الأسترالية ماريز باين، على هامش الاجتماع الوزارى الرابع لوزراء خارجية الرباعية "الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند" فى ملبورن؛ لتأكيد استمرار حيوية التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا.

وناقش الدبلوماسيان أهمية الرباعية فى إحراز تقدم ملموس بشأن التحديات والفرص الملحة التى تواجه المنطقة إلى جانب الخطوات اللازمة لدفع تنفيذ اتفاقية (اوكوس) الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة وأمريكا.

وأكد الوزيران أهمية العمل المناخى الطموح فى العقد المقبل، وبحثا سبل تعزيز الجهود لمكافحة كورونا، وتطرقا إلى استعداد أستراليا لدعم حلفائها الأوروبيين، وأشارا إلى الجهود الجارية لتعميق العلاقات الاقتصادية فى المنطقة، مؤكدين أهمية تحقيق السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وناقشا شراكاتهما فى جميع أنحاء جزر المحيط الهادئ، بما فى ذلك إصرارهما المشترك على مواجهة التحديات الجماعية، مثل تغير المناخ والصيد غير القانونى وغير المنظم.

وأشار بلينكنن إلى رحلته المرتقبة إلى فيجى ومشاركته هناك مع قادة جزر المحيط الهادئ.

واستعرض وزير الخارجية الأمريكى ونظيرته الأسترالية، جهودهما الجماعية لدعم مملكة تونجا فى أعقاب الانفجارات البركانية الأخيرة فى بركان هونجا-تونجا-هونجا-هاباى وتساقط الرماد وتسونامى.. كما أشادا بصمود شعب تونجا فى مواجهة هذه الكارثة.

وأعرب بلينكن، عن تطلعه لزيارة أستراليا هذا العام؛ لحضور الدورة الثانية والثلاثين من المشاورات الوزارية بين أستراليا والولايات المتحدة.