اليابان تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورًا

جدة - نرمين السيد - ورفعت وزارة الخارجية -بحسب بيان، أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- تحذيرها بشأن السفر لأوكرانيا إلى أعلى مستوى، داعية جميع المواطنين إلى مغادرة كييف وتجنب السفر إلى هناك.

وذكرت أنه يوجد حوالى 150 مواطنًا يابانيًا يقيمون فى أوكرانيا، وستواصل السفارة اليابانية فى كييف عملها، بما فى ذلك الجهود المبذولة لحماية المواطنين اليابانيين.

واستشهدت الخارجية بالمناورة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، على أراضى الأخيرة المتآخمة لأوكرانيا، وكذلك ظهور سفن عسكرية روسية جديدة فى البحر الأسود، قائلة: "هناك احتمال متزايد بتدهور الوضع بسرعة".