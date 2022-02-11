تحذيرات قوية لمستخدمي هواتف أندرويد من هجوم خبيث يستهدف صورهم الشخصية

حذر فريق الأمن في Kaspersky كل مستخدمي هواتف أندرويد من تهديد جديد، والذي يستهدف سرقة الصور الشخصية من على الهاتف، وذلك حسب ما تم ذكره في صحيفة إكسبريس”express” البريطانية، حيث أوضحت أن عملية الاحتيال هذه تستخدم إصداراً مزيفاً من متصفح الويب Chrome لكي تستولي على الصور الشخصية الموجودة على الهاتف، وبعدها يمكن للهاكرز استغلالها لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وابتزاز المستخدمين لتلك الهواتف لذا توالت التحذيرات لجميع مستخدمي تلك الهواتف.

تحذيرات لمستخدمي هواتف أندرويد

أوضح فريق الأمن أن عملية الاحتيال على مستخدمي هواتف أندرويد تتم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة، وهذه الرسالة تضمن أنه تم إرسال طرد إلى الشخص، ولكنه لم يستلمه، كما أنها تحتوي على رابط يقوم بنقل الضحية إلى أحد الصفحات الوهمية التي تطلب من هذا المستخدم أن يقوم بتنزيل أحد هذه التطبيقات التي تتضمن متصفح جوجل كروم، أو تطبيق أندرويد يكون خاص بالشركة المسؤولة عن توصيل الطرد.

تقوم الضحية بتحميل هذا التطبيق، وبعدها تبدأ هذه التطبيقات المزيفة في تحميل برنامج ضار، وهذا البرنامج يسمى Roaming Mantis، يقوم هذا البرنامج بإحداث فوضى في الأجهزة المصابة، بالإضافة إلى أنه يقوم بسرقة الملفات الخاصة بالضحية، والتي قد تتضمن الصور الشخصية، حيث أنه يمتلك القدرة على تنزيل جميع الصور والألبومات على الهواتف التي تم اختراقها، ثم يقوم بتقديمها إلى خوادم الهاكرز أو المستهدفين للهاتف، لذا يجب الحذر الشديد من هؤلاء المتطفلين خلال هذه الفترة.

يقوم الهاكرز بسرقة الصور المهمة التي يقوم بتخزينها هؤلاء المستخدمين على هواتف أندرويد، والتي قد تضمن صور جوازات السفر والتفاصيل التي تخص بالبطاقات المصرفية، وهذا يمنحهم فرصة كبيرة لابتزاز الضحية، وذلك للحصول على مبالغ ضخمة من الأموال، وقد وصل عدد تثبيت الإصدار الضار من جوجل كروم في فرنسا إلى 65000، لذا حث أعضاء الفريق جميع مستخدمي أندرويد على حذف أي رسائل نصية غير معلومة المصدر، بالإضافة إلى عدم تثبيت أي تطبيقات مجهولة المصدر، ونرجوا من حضراتكم العمل بالنصائح السابقة من أجل المحافظة على جميع البيانات والصور الشخصية الموجودة على الهاتف الخاص بك.