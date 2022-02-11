نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الراجحي الجديد 1443 بعد التحديث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل تمويل الراجحي الجديد 1443 وهو أحد أنواع التمويل التي يوفرها هذا البنك المتميز للأفراد، ولأصحاب الأعمال التي مازالت ناشئة، ويحرص بنك الراجحي بصورة مستمرة على توفير العديد من صور التمويل للعملاء، مع الحرص التام على توافق كل تمويل منهم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبنك الراجحي واحد من أهم البنوك التي توفر عدد هائل من الخدمات للعملاء، وبعدد كبير من أهم التسهيلات.

تمويل الراجحي الجديد 1443

يوفر هذا التمويل إمكانية الحصول عليه سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال حصولهم على مبلغ التمويل يستطيع كل فرد منهم أن يقوم بسد احتياجاته، وكذلك يمكنه البدء في مشروع استثماري خاص به، وزيادة الدخل الذي يحصل عليه.

يتم سداد التمويل إلى البنك وفقًا إلى الشروط والبنود التي يتفق عليها العميل مع البنك، ويتم السداد وفقًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومع التمتع بعدد من التسهيلات المتميزة في السداد.

شروط تمويل الراجحي الجديد 2022

الحصول على التمويل الشخصي من خلال بنك الراجحي أحد أهم الخدمات التي يوفرها البنك إلى عملائه، وللحصول على هذا التمويل لابد من توفر الشروط التالية:

أن يكون عمر المتقدم يتراوح من 25 إلى 65 عام.

الحد الأدنى لمبلغ الدخل الخاص به 2000 ريال سعودي.

أما في حالة التمويل المشترك يجب ألا يقل الدخل لطالب التمويل والمتضامن له عن 10 آلاف ريال سعودي.

إقرار العميل أن يقوم بتسديد كل الأقساط.

لابد أن يكون المستفيد يعمل لدى أحد الجهات المعتمدة من بنك الراجحي.

تقديم الخطاب الخاص بتحويل الراتب من جهة عمله إلى البنك.

لابد أن يحصل على موافقة من بنك الراجحي بمنحه التمويل.

مميزات تمويل الراجحي الجديد ١٤٤٣

يوفر تمويل الراجحي الكثير من المميزات لعملائه، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: