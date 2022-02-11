نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سوزوكي 2022 من عبداللطيف في الشهر الحالي ومعرفه جميع سيارات العروض بالأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سوزوكي 2022 من عبداللطيف من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام مع بداية الشهر الحالي لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه عبد اللطيف جميل للسيارات. علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان أيضا عن بعض العروض الجديدة والتي تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية والتي تسال عنها الكثير من المواطنين السعوديين. ومن أهمها عرض منتجات التمويل الشخصي من الراجحي في الشهر الحالي ومعرفه اهم مميزات العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عرض التمويل العقاري وفوقيه تمويل شخصي بدون هامش ربح 0% وخطوات الحصول علي العروض. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط الخاصة بكل سياره. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح كيفيه الحصول علي سياره من العروض وطرق التواصل مع الشركة من خلال المقالة الأتية.

عروض سوزوكي 2022 من عبداللطيف

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل وبعض الشركات الأخري للسيارات عن إطلاقها لعده عروض جديده علي جميع السيارات. والتي شملت عروض سوزوكي 2022 من عبداللطيف والتي تناسب جميع المواطنين من حيث الأقساط وفترات السداد. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 9 فبراير 2022 وتنتهي في 5 مارس 2022.

سيارات عروض سوزوكي

كما تم الإعلان أيضا عن باقة السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

ديزاير 2022 GL 1.2 بقسط شهري 829 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

ارتيجا 2022 GL 1.5 بقسط شهري 1207 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

ديزاير 2022 GLX 1.2 بقسط شهري 858 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

ارتيجا 2022 GLX 1.5 بقسط شهري 1307 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

فيتارا 2022 GLX بقسط شهري 1528 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

جيمني 2022 GL 1.5 بقسط شهري 1646 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض سوزوكي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض سوزوكي 2022 من عبداللطيف. وذلك عن طريق زياره احد فروع الوكيل الموجودة بالمملكة. أو الاتصال علي رقم المبيعات وهو 8002442211.