زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تايوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة - أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وتشهد تايوان العديد من الهزات الأرضية لكونها جزيرة تقع على تقاطع صفيحتين تكتونيتين.

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