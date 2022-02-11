بشكل عاجل.. بريطانيا والنرويج تدعوان رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية البريطانية قالت: "يجب على الرعايا البريطانيين فى أوكرانيا المغادرة الآن فى الوقت الذى لا تزال فيه الوسائل التجارية متاحة".

وأوضحت القناة أن الحكومة النرويجية، وجهت النداء نفسه إلى رعاياها فى أوكرانيا ودعتهم إلى مغادرتها على الفور "بسبب وضع خطير وغير متوقع" فى البلاد.