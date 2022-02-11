نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الملكي السعودي الجديد 1443 عبر منصة مصلحة السجون في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار العفو الملكي السعودي الجديد 1443 من أهم القرارات التي يقوم بإصدارها خادم الحرمين الشريفين كل عام، حيث يتم الإفراج عن مجموعة من السجناء، ويهدف هذا القرار إلى تحفيز السجناء على السلوكيات الطيبة داخل السجن، مع التوبة عما بدر من خطأ والعزم الحقيقي على عدم العودة إليه مرة أخرى، وبالتالي يشمله قرار العفو ويخرج من السجن قبل نهاية مدة العقوبة الخاصة به.

العفو الملكي السعودي الجديد 1443

تساعد المملكة العربية السعودية عدد ن المساجين كل عام من خلال صدور قرار العفو عنهم، حيث يشمل هذا القرار عدد كبير من السجناء، وهو ما يدخل الفرح والسرور إلى قلوبهم هم وذويهم.

ولكن قرار العفو يشمل فئات معينة من السجناء وليس كل السجناء، كما تم وضع عدد من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على العفو الملكي، وبالتالي يتم الخروج من السجن، وممارسة الحياة الطبيعية.

شروط العفو الملكي

تم وضع مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على العفو الملكي، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

لابد أن يكون السجين حسن السير والسلوك.

يخضع المسجون إلى فترة من المراقبة بعد خروجه من السجن.

أن تكون مضت نصف فترة الحكم الخاص به.

التزام السجين بالقواعد الخاصة بإدارة السجن.

إظهار السجين النية الصادقة في العودة إلى الحياة الطبيعية، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى السلوكيات الخاطئة السابقة.

عدم ارتكابه أي مخالفة خلال وجوده في السجن.

الاستعلام عن المشمولين بالعفو الملكي عبر منصة مصلحة السجون

لم يتم الإفصاح عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي، ولكن يمكن الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال الاستعلام من الإنترنت كالتالي:

الدخول إلى المنصة الخاصة بمصلحة السجون.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الاستعلام عن معاملة السجين.

كتابة كل البيانات المطلوبة.

تحديد المعاملة التي تريد الاستعلام عنها.

سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالسجين، ومنها إذا كان تم العفو عنه أم لا.

السجناء الغير مشمولين بالعفو