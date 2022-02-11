نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ للاستعلام عن معاش الضمان 1443 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ 1443هـ للتسجيل في معاش الضمان المطور بالمملكة العربية السعودية وفق شروط الأهلية والاستحقاق المنصوص عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد تم تحديث التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للتيسير على المواطنين في الاستفادة من كافة خدمات وزارة الموارد البشرية الإلكترونية الحديثة، والجدير بالعلم أنه حتى الآن تم صرف دفعتين من مستحقات الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ويجري البت حاليًا في صرف الدفعة الثالثة من المعاش.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ للتسجيل بالحماية الاجتماعية

إضافة لما سبق ذكره فإن وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فبإمكان مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور المنطبقة عليه الشروط اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على الرابط الرسمي منصة النفاذ الوطني الموحد .

. قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور المسجل به على منصة أبشر.

انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

قم بكتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامك على الشاشة.

سيتم الولوج بك إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور .

. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تساءل عن الموعد المحدد لمعرفة نتائج القبول أو الرفض في طلبات استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وقد جاء الرد من قبل الوزارة عبر حساب عناية العملاء، أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج تدريجيًا من حيث قبول أو رفض الطلبات المقدمة للوزارة بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ، واحتساب المعاش المستحق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو كالتالي: