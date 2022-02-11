بيان من الأرصاد الجوية للمواطنين عن حالة الطقس السبت 12/2/2022 وتحذيرات قوية

بيان من الأرصاد الجوية للمواطنين ، يتابع الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية حالة الطقس من البيان الذي دائمًا ما تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي بناء عليه يترتب الجميع أمورهم بعد معرفة التوقعات المرئية حول حالة الطقس سواء كان بارد أو دافئ، وأيضًا حول حالة الأمطار والرياح وغيرها من العوامل التي تؤثر على الطقس، حيث أنه من المعروف أن طوال فصل الشتاء فأن الطقس يكون غير ثابت، وتختلف درجات الحرارة بين كل يوم والآخر، ما بين ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض، يصاحبه تساقط للأمطار الغزيرة إلى المتوسطة، وأيضًا زيادة أو انخفاض نشاط الرياح وحركة الأمواج.

بيان من الأرصاد الجوية للمواطنين

أوضحت الأرصاد الجوية في بيان عاجل لها حول حالة الطقس المتوقعة في مصر بداية من السبت القادم، أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة تشمل كافة أنحاء الجمهورية، حيث أشادت إلى أن التغيرات هي الطبيعة المسيطرة على فصل الشتاء، وأوضحت في بيانها أنه على الرغم من ثبات وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من غدًا السبت، وناشدت الهيئة الجميع بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم الاستغناء عنها للوقاية من الإصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس الغد السبت إلى أنه هناك انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ولكن سيكون الطقس معتدل أثناء النهار وخاصة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، أما فيا يخص الصعيد وجنوب سيناء فأن الطقس يكون مائل للدفء، ويتغير الطقس كليًا في أثناء الليل لأنه يكون شديد البرودة على كافة المناطق ويصل في بعض الأحيان إلى حد الصقيع وتحديدًا على وسط سيناء امتدادًا حتى الساعات الأولى من الصباح، والتي يزداد بها نشاط الشبورة المائية التي تعيق الرؤية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض بمعدل درجتين في الدرجات عن الأيام الماضية، ولكن ستكون معتدلة أيضًا، حيث تكون درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة 20، والاسكندرية 22، وقنا 24، وأسوان 26، أما سانت كاترين فتكون 14 درجة.